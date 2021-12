Libero: il ritorno di Allegri alla Juve non ha molto senso. Non è lui che serve a questa squadra, e viceversa (Di domenica 12 dicembre 2021) Su Libero, Claudio Savelli commenta il momento della Juventus e del suo allenatore, Massimiliano Allegri. Un allenatore che a Torino vanta un credito infinito, scrive. “Non fosse Allegri, che ha un credito pressoché infinito in quel di Torino, sarebbe già stato esonerato, o comunque meriterebbe di esserlo”. “il tempo passa e la Juve non migliora, non dà idea di inseguire un’idea né di metterla in pratica, semplicemente pare vivacchiare sperando nei colpi dei singoli, che però non sono più così superiori agli avversari”. Allegri non compensa questo evidente calo di qualità. Ed ecco il dubbio di Savelli. “Il dubbio sul senso del ritorno di Max alla Juve sta diventando una certezza: non ha molto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Su, Claudio Savelli commenta il momento dellantus e del suo allenatore, Massimiliano. Un allenatore che a Torino vanta un credito infinito, scrive. “Non fosse, che ha un credito pressoché infinito in quel di Torino, sarebbe già stato esonerato, o comunque meriterebbe di esserlo”. “il tempo passa e lanon migliora, non dà idea di inseguire un’idea né di metterla in pratica, semplicemente pare vivacchiare sperando nei colpi dei singoli, che però non sono più così superiori agli avversari”.non compensa questo evidente calo di qualità. Ed ecco il dubbio di Savelli. “Il dubbio suldeldi Maxsta diventando una certezza: non ha...

