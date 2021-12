Liberali | centristi e riformisti insieme | “l’Italia deve ripartire dai partiti veri”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 12 dicembre 2021) di Erika Noschese, sotto un unico grande partito. Nasce così Popolari, presentato ieri a Napoli: si tratta, infatti, di un nuovo partito di ispirazione regionale battezzato da Paolo Cirino Pomicino, un big della Prima Repubblica. Pomicino dice che non sarà iscritto alla nuova formazione di cui invece fanno parte altri nomi noti della Prima e della Seconda Repubblica, come l’irpino ex Dc e Forza Italia Giuseppe Gargani e la beneventana ex Udc e Ncd Erminia Mazzoni. Con loro anche l’ex consigliere comunale di Napoli, ed ex Forza Italia, Stanislao Lanzotti, e altri amministratori comunali campani. In attesa dell’assemblea costituente in programma a Gennaio chiaro l’obiettivo comune: “Tornare a fare politica con la P maiuscola e ...