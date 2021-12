Lautaro sbaglia un altro rigore col Cagliari | gesto eloquente alla curva

(Di domenica 12 dicembre 2021) In corso il secondo tempo di Inter-Martinezilma rientra in campo e laNord gli dedica un coro. È in corso in questi minuti il secondo tempo di Inter-. Il risultato è attualmente sul 4-0, grazie ai gol segnati daMartinez, nel corso del primo tempo, e da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DIRETTA INTER CAGLIARI (RISULTATO 1 - 0):DAL DISCHETTO! Dopo il vantaggio nerazzurro il copione non cambia, con l'Inter che continua ad attaccare e ad avere occasioni da gol. Viene ammonitoMartinez, poi al 41 grande ......la prima frazione grazie al guizzo di testa ad opera diMartinez. Calhanoglu in azione ©Getty ImagesLautaro (al 9° centro in campionato) croce e delizia della sfida visto che al 43il ...Il giocatore argentino ha segnato il gol dell'1-0 contro i rossoblù ma si è fatto parare il rigore che si era guadagnato Dumfries ...Video gol e highlights di Inter Cagliari: match in programma questa sera alle 20.45 e valido per la 17^ giornata di Serie A.