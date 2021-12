Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: mossa a sorpresa di Inzaghi (Di domenica 12 dicembre 2021) Simone Inzaghi e Walter Mazzarri hanno fatto le loro scelte per il posticipo domenicale della 17esima giornata. Ecco le formazioni ufficiali: Inter, Cagliari, formazioneInter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All.: InzaghiCagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All.: Mazzarri Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Simonee Walter Mazzarri hanno fatto le loro scelte per il posticipo domenicale della 17esima giornata. Ecco le, formazione(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All.:(4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All.: Mazzarri Francesco Scanu

