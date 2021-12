Grumo Nevano | auto contro muro | perde la vita un ventunenne

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 21 anni, Raffaele Guarino, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto anel napoletano. I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via San Domenico: un’mobile, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e poiildi cinta di un’abitazione. Il conducente è morto all’istante. Il veicolo è stato sequestrato mentre la salma di Guarino è stata portata nel Policlinico di Napoli per gli esamiptici. Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e modalità dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.