F1, la folle strategia della Ferrari che ha rovinato la gara di Charles Leclerc. E Sainz lo supera in classifica… (Di domenica 12 dicembre 2021) Ultimo Gran Premio del 2021 decisamente positivo per la Ferrari e specialmente per Carlos Sainz, che corona una stagione fantastica portando a casa un incredibile terzo posto in quel di Yas Marina. Si tratta del quarto podio stagionale per lo spagnolo della Rossa, balzato così in quinta posizione al termine del Mondiale piloti davanti a Lando Norris (6°) e al compagno di squadra Charles Leclerc (7°). Sainz ha disputato una corsa estremamente solida in termini di ritmo e di gestione gomme, sfruttando poi nel finale il ritiro della Red Bull di Sergio Perez per salire clamorosamente sul terzo gradino del podio nell’ultimo GP del campionato 2021. Domenica difficile invece per l’altra metà del box di Maranello, con Charles Leclerc costretto ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Ultimo Gran Premio del 2021 decisamente positivo per lae specialmente per Carlos, che corona una stagione fantastica portando a casa un incredibile terzo posto in quel di Yas Marina. Si tratta del quarto podio stagionale per lo spagnoloRossa, balzato così in quinta posizione al termine del Mondiale piloti davanti a Lando Norris (6°) e al compagno di squadra(7°).ha disputato una corsa estremamente solida in termini di ritmo e di gestione gomme, sfruttando poi nel finale il ritiroRed Bull di Sergio Perez per salire clamorosamente sul terzo gradino del podio nell’ultimo GP del campionato 2021. Domenica difficile invece per l’altra metà del box di Maranello, concostretto ...

Advertising

Kubrickaddicted : RT @airgibbo: Contro Milotic inizia la mia strategia folle. @Kubrickaddicted inizia un ciclo di Minimize per portare l'elusione a +6, Cosmi… - airgibbo : Contro Milotic inizia la mia strategia folle. @Kubrickaddicted inizia un ciclo di Minimize per portare l'elusione a… - zipli : Primi mea culpa di una strategia inutile quanto folle. Scommettiamo quale sarà l’ultimo Paese del mondo in cui i… -