Esplosione a Ravanusa | crolla una palazzina | ci sono due morti | estratte vive due donne dalle macerie Sono 7 dispersi

(Di domenica 12 dicembre 2021) Unadi 4 piani èta a, in provincia di Agrigento, forse per la rottura di un tubo del gas: tra i, tra loro una giovane infermiera incinta e suo marito. Il sindaco: «È un disastro, chiunque possa dare una mano lo faccia»

un uomo al momento la prima vittima per il crollo di tre palazzine avvenuto ieri sera 11 dicembre a, nell'Agrigentino, dopo una potenteche sarebbe stata causata da una fuga di gas del metanodotto. Nella notte di lavoro incessante dei soccorritori, due donne sono state estratte ...Una donna è stata individuata sotto le macerie di uno dei palazzi crollati nel centro di. E' viva ed urla. I vigili del fuoco stanno cercando di tirarla fuori, ma non è semplice perché ci sono continue fughe di gas che gli stessi pompieri stanno cercando di tamponare. .È sempre più terribile il bilancio dell'esplosione di una palazzina a Ravanusa, in provincia di Agrigento, avvenuta sabato sera intorno alle 20.30. Al momento è di ...Otto persone risultano disperse dopo l'esplosione di una casa in Italia. Si ritiene che i gas di scarico si siano accesi. I soccorritori stanno cercando ...