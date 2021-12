È stato un Napoli trumpiano più che kennediano. Sembrava Napoli-Perugia (Di domenica 12 dicembre 2021) È stato un Napoli più trumpiano che kennediano, per stare allo splendido paragone che ci ha regalato Spalletti ieri. Se il Napoli avesse vinto, avremmo scritto reaganiano. Ma l’individualismo spinto oggi non ha portato a granché. Quasi nessuno in campo si è chiesto cosa potesse fare per la squadra. Alcuni hanno giocato una partita davvero anonima. E il Napoli ha finito col perdere in casa contro l’Empoli che giocherà anche benino ma è una squadra modesta. Bisognerà riflettere. L’unica certezza che abbiamo è che Spalletti non avrà la tentazione di rifugiarsi nella sfortuna. Perché il Napoli di errori ne ha commessi, tanti, e perciò ha perso la partita. Il Napoli non era ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Èunpiùche, per stare allo splendido paragone che ci ha regalato Spalletti ieri. Se ilavesse vinto, avremmo scritto reaganiano. Ma l’individualismo spinto oggi non ha portato a granché. Quasi nessuno in campo si è chiesto cosa potesse fare per la squadra. Alcuni hanno giocato una partita davvero anonima. E ilha finito col perdere in casa contro l’Empoli che giocherà anche benino ma è una squadra modesta. Bisognerà riflettere. L’unica certezza che abbiamo è che Spalletti non avrà la tentazione di rifugiarsi nella sfortuna. Perché ildi errori ne ha commessi, tanti, e perciò ha perso la partita. Ilnon era ...

Ultime Notizie dalla rete : stato Napoli Zielinski esce dopo 20 minuti contro l'Empoli: difficoltà respiratorie Subito problemi per Domenichini, vice dello squalificato Spalletti, che dopo venti minuti di Napoli - Empoli è stato costretto a sostituire Zielinski . Il centrocampista polacco, probabilmente in seguito a un contrasto di gioco, ha accusato difficoltà respiratorie che non gli hanno permesso ...

