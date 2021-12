Covid, primi due casi di variante Omicron in Puglia (Di domenica 12 dicembre 2021) Individuati e isolati i primi due casi di variante Omicron del Covid in Puglia. A darne notizia è Il presidente Michele Emiliano. L'identificazione è avvenuta presso il laboratorio di Epidemiologia ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 12 dicembre 2021) Individuati e isolati iduedidelin. A darne notizia è Il presidente Michele Emiliano. L'identificazione è avvenuta presso il laboratorio di Epidemiologia ...

