Bomba Che Dio Ci aiuti, Valeria Fabrizi choc: "Ecco perché fanno fuori Elena Sofia Ricci. Non mi dispiace"

Elena Sofia Ricci lascia il suo ruolo di Suor Angela nella fiction Che dio ci aiuti. A rivelarlo è stata la collega di set Valeria Fabrizi, nel corso dell'ospitata a Domenica In, in cui è stata intervistata da Mara Venier. "Vado in depressione", ha scherzato la Fabrizi in riferimento al fatto che Ballando con le Stelle si sta per concludere. "Aspetto di fare la suora", ha aggiunto, sottintendendo al suo ruolo nella serie in onda su Rai Uno. "Ma oggi la notizia è pessima, Elena Sofia Ricci non vuole più farla", ha aggiunto l'85enne, avallando ciò che si sussurra da tempo. "Prenderanno qualcun altro… Se sono disperata? No no…", ha scherzato Valeria, nel rispondere a una domanda di 'Zia' Mara.

