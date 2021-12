Bob femminile | Coppa del Mondo 2021-2022 | Laura Nolte apre la triplette tedesca e ora allunga in classifica generale

(Di domenica 12 dicembre 2021) Triplettanella tappa di casa di Winterberg valevole per ladeldi bob. Sul budello teutonico, infatti, le bobbiste di casa hanno dominato la scena, conche è stata in grado di disputare due manche impeccabili, centrando il successo finale e punti decisamente pesanti in ottica rincorsa alla Sfera di Cristallo. La ventitreenne nativa di Unna ha chiuso la prima manche con il tempo di 56.74, mentre nella seconda ha fatto segnare un 57.03, chiudendo con il crono complessivo di 1:53.77. Alle sue spalle, a soli 7 centesimi, Mariama Jamanka (56.89 e 56.95) mentre completa il podio, ed il vero e proprio festival tedesco, Kim Kalicki a 36 centesimi (57.11 e 57.02). Quarta posizione per la canadese Christine de ...

Advertising

zazoomblog : Bob femminile Kaillie Humphries fa sua la tappa di Altenberg davanti a Laura Nolte che rimane leader della generale… - OA_Sport : #Bob femminile, Kaillie #Humphries fa sua la tappa di Altenberg davanti a Laura #Nolte che rimane leader della gene… -

Ultime Notizie dalla rete : Bob femminile

... piega e colore: unalle clavicole tendenzialmente mosso , di un biondo chiaro molto ... Ora è ancora piùe sensuale, come se prima la chioma quasi la penalizzasse: non a caso, è diventata ...Si inizia alle 07.45 circa con il resoconto delle qualificazioni del PSL maschile edi ... sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino,e ...Oggi, domenica 12 dicembre 2021, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino ...Questo è un estratto da The Buzzer, la newsletter quotidiana via email di CBC Sports. Rimani aggiornato su ciò che accade nello sport iscrivendoti ...