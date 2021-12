Ballando con le Stelle: ecco perché Simone Di Pasquale lascia il programma (Di domenica 12 dicembre 2021) Ospite nel salotto di Mara Venier, uno degli storici ballerini di Ballando con le Stelle ha spiegato la sua decisione di lasciare il famoso talent show condotto da Milly Carlucci. Simone Di Pasquale, dopo ben sedici anni, non farà più parte del cast: per quale motivo? Nella puntata andata in onda domenica 12 dicembre 2021 di Domenica In, uno degli ospiti invitati da zia Mara era il danzatore Leggi su solodonna (Di domenica 12 dicembre 2021) Ospite nel salotto di Mara Venier, uno degli storici ballerini dicon leha spiegato la sua decisione dire il famoso talent show condotto da Milly Carlucci.Di, dopo ben sedici anni, non farà più parte del cast: per quale motivo? Nella puntata andata in onda domenica 12 dicembre 2021 di Domenica In, uno degli ospiti invitati da zia Mara era il danzatore

