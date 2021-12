Agrigento | crolla palazzina | 2 morti | 7 dispersi

Leggi su italiasera

(Di domenica 12 dicembre 2021) Sono due i corpi senza vita estratti dalle macerie a Ravanusa, dopo l’esplosione che ha provocato il crollo di unain provincia di. 7 itra cui due bambini e una donna in avanzato stato di gravidanza. Due le donne tratte in salvo e trasferite all’ospedale di Licata. I Vigili del fuoco hanno spento i generatori di energia elettrica per ascoltare eventuali voci provenienti dalle macerie. Attesi i cani molecolari sul luogo dell’esplosione, gli animali dovrebbero fare scoprire eventuali corpi o i. Poco fa i vigili del fuoco, arrivati da tutta la Sicilia, hanno spento i generatori per ascoltare una voce. Si è sentito un lamento dalle macerie. Almeno cinquanta le persone sfollate, tra loro anche diversi anziani. Il Procuratore diLuigi Patronaggio, che ha ...