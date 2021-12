Addio a Che Dio ci aiuti? L’annuncio in diretta spiazza il pubblico (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Che Dio ci aiuti, fiction tra le più seguite e apprezzate dal pubblico, potrebbe dire Addio ad un noto personaggio? Spunta l’indiscrezione sulla serie. Una inattesa notizia è sopraggiunta oggi durante la nota trasmissione televisiva Domenica In, che riguarda una delle fiction più seguite dal pubblico. Si tratta infatti di Che Dio ci aiuti, di Leggi su youmovies (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Che Dio ci, fiction tra le più seguite e apprezzate dal, potrebbe diread un noto personaggio? Spunta l’indiscrezione sulla serie. Una inattesa notizia è sopraggiunta oggi durante la nota trasmissione televisiva Domenica In, che riguarda una delle fiction più seguite dal. Si tratta infatti di Che Dio ci, di

Advertising

DavidSassoli : Addio, #EnricoPieri. Testimone, anima del ricordo dell'indicibile orrore della strage di #SantAnnadiStazzema. Una c… - chetempochefa : Addio alla grande regista #LinaWertmuller, vincitrice del Premio Oscar alla carriera, che ci lascia all’età di 93 a… - ilriformista : Il Parlamento rinvia ancora una volta la discussione per la riforma della #magistratura e del #Csm ma i ‘grandi gio… - OhBryanTiLanci : Tutti quelli che oggi dicono addio si sono ritirati. Bottas? Safety car? - xCuore_Fragile : ? ??— Partite per un viaggio è come dirsi addio, perché quando tornerò sarò diverso ed io quante volte ti ho deluso… -