Adani sicuro | “Inter favorita per lo scudetto | ma attenzione ad una squadra”

(Di domenica 12 dicembre 2021) L’opinionista Leleha rilasciato un’essantevista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando della lotta. Ecco quanto evidenziato: “L’sembrerebbe. Per come ci è arrivata lì davanti, cioè con la capacità di tenere anche quando non batteva le altre grandi: non si è mai scomposta, contro il Napoli ha rischiato di andare a -10 e invece ha ribaltato risultato e classifica e in due settimane ha livellato la classifica al vertice. FOTO: Getty – Napoli Quindi per calendario, consapevolezza, qualità del gioco e forza della rosa direi. Maal Napoli, mi è piaciuta molto nei momenti di difficoltà”.

Advertising

sportli26181512 : Adani sicuro sullo scudetto: ‘Vinceranno loro, giocano miglior calcio’: Nel corso di una intervista alla Gazzetta d… - Jgirpel : parlare sempre alla fine. Pure io ormai ero SICURO del secondo posto. Ma la speranza non l’ho mai davvero persa. Pa… - MarcelloVillani : @EnricoTurcato Non ditelo a Lele Adani mi raccomando perché di sicuro s’inventerà qualche epitaffio con enfasi che… - zazoomblog : Adani sicuro: Milano comanda su Napoli vi spiego i motivi - #Adani #sicuro: #Milano #comanda - gilnar76 : Adani sicuro: 'Milano comanda su #Napoli, vi spiego i motivi' #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Adani sicuro

Calciomercato.com

Commenta per primo Nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport, Leleparla della lotta allo scudetto: 'L'Inter sembrerebbe favorita. Per come ci è arrivata lì davanti, cioè con la capacità di tenere anche quando non batteva le altre grandi: non si è mai scomposta,..., ex giocatore e oggi commentatore sportivo, ha le idee chiare sul centravanti che dovrebbe ... L'unicodi restare è Olivier Giroud. A Stefano Pioli una terza punta più affidabile dell'ex ...Adani ha spiegato che per lo scudetto vede favorita l'Inter e si è soffermato anche sull'eliminazione del Milan dalla Champions.Adani ha le idee chiare su un centravanti che ben si sposerebbe con il calcio praticato dal Milan di Pioli. È Scamacca del Sassuolo.