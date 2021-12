Verona, Tudor tranquillizza i tifosi: «Barak si è allenato normalmente» (Di sabato 11 dicembre 2021) L’allenatore del Verona Tudor ha parlato delle condizioni di Antonin Barak Igor Tudor, allenatore del Verona, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta ha parlato anche delle condizioni di Antonin Barak. INFORTUNI – «Magnani sta bene, Barak si è allenato in maniera normale, Sutalo è in crescita e Ceccherini sta bene. Hongla non credo sarà in panchina». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) L’re delha parlato delle condizioni di AntoninIgorre del, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta ha parlato anche delle condizioni di Antonin. INFORTUNI – «Magnani sta bene,si èin maniera normale, Sutalo è in crescita e Ceccherini sta bene. Hongla non credo sarà in panchina». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

