Vaia | “Sì a terza dose | no a vaccino e cappuccino”

"Serve fare la terza dose di vaccino anti Covid, perché abbiamo bisogno di proteggerci un altro poco dopo i primi 5 mesi dalla seconda dose, ma non voglio arrivare a 'vaccino e cappuccino', per cui facciamo una quarta, una quinta, una settima dose a colazione, senza però migliorare i trasporti, la scuola, senza cioè fare niente altro perché tanto ci vacciniamo". Lo ha detto Francesco Vaia, direttore dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, ospite del dibattito dedicato al Covid 19, dal palco di Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia, in corso a Roma. Secondo Vaia, "la soluzione deve trovarla la politica, assumendosi le sue responsabilità e spronando le case farmaceutiche ad aggiornare al più presto il ...

