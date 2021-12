Vaia | ' Fosse per me estenderei l' obbligo vaccinale Dobbiamo proteggere i nostri ospedali'

(Di sabato 11 dicembre 2021) La quarta ondata che sta investendo l'Italia in questo momento è stata definita l'ondata dei non vaccinati, e c'è chi come Francesco, direttore dello Spallanzani di Roma, l'istituto nazionale per ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaia Fosse

... sa cosa fa crescere l'antivaxismo? L'idealizzazione della vaccinazione, la troppa enfatizzazione - ha specificato- Non dobbiamo trasformare il vaccino in un totem, in una pozione magica. ......attorno' (come dice oggi pure Guido Rasi)? O perché si ricordano le perplessità del professor... Quel che mi pareva ovvio, e che pensopacifico per la gran parte di voi, è che i no vax sono ...Ha poi tracciato un identikit dei nuovi ricoverati: "Abbiamo due profili di pazienti: i non vaccinati, per lo più 50enni e senza patologie e i 70enni vaccinati con varie patologie. Ma nelle intensive ...Il direttore sanitario dello Spallanzani: "I farmaci vanno aggiornati alla svelta, andrebbero imposti a chi ha rapporti con il pubblico. Terze dosi ...