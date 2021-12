Uomini e Donne, Ida Platano non trattiene l’emozione: “LUI, una gioia indescrivibile” – FOTO (Di sabato 11 dicembre 2021) La dama storica del dating targato Mediaset rivela tutta la sua incredibile felicità. Ida Platano di Uomini e Donne è al settimo cielo e lo condivide con i tanti fan.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 11 dicembre 2021) La dama storica del dating targato Mediaset rivela tutta la sua incredibile felicità. Idadiè al settimo cielo e lo condivide con i tanti fan.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

robersperanza : Oggi nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, iI Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ha voluto r… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - Linkiesta : Il mondo a sessi invertiti di Chimamanda e la strana novità di leggere capolavori gratis Le cancellettiste ciancia… - MonicaGiuffrid1 : RT @speroscherzi_: Perché mai educare gli uomini quando puoi segregare le donne. - _fedeNapoli3 : RT @ToniaPeluso: A me spezza con onestà sto fatto che Soleil rimarchi la sua cultura superiore e la sua ineccepibile istruzione quando poi… -