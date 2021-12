Roma | escrementi di topo nel laboratorio | blitz di polizia e Asl

(Di sabato 11 dicembre 2021)– Proseguono senza sosta i controlli da parte degli agenti del VI Distretto Casilino. Nel corso del servizio ad alto impatto distrettuale, in collaborazione con una Unità Cinofila antidroga dei reparti speciali, un ispettore del S.I.A.N. della Asl2 e personale della Metro Security A.T.A.C., sono stati sotsti a controlli di2 esercizi commerciali. Entrambi ubicati in via A. Luthuli: nel primo, a seguito di ispezione e in attesa dell’emissione del provvedimento di chiusura del, sono stati rinvenuti animali infestanti eddi roditori. Nel secondo invece, sempre in attesa dell’emissione del provvedimento amministrativo per la chiusura dell’attività, sono stati sequestrati 273 chili di prodotti alimentari di vario tipo e per questo al titolare è ...

zazoomblog : Escrementi di topo e animali infestanti maxi sequestro di cibo: coinvolte due attività a Roma Est (VIDEO) -… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Escrementi di topo e animali infestanti, maxi sequestro di cibo: coinvolte due attività a Roma Est (VIDEO) - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Escrementi di topo e animali infestanti, maxi sequestro di cibo: coinvolte due attività a Roma Est (VIDEO) - CorriereCitta : Escrementi di topo e animali infestanti, maxi sequestro di cibo: coinvolte due attività a Roma Est (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Roma escrementi

RomaToday

Lascianel 1911 passando per Loreto a salutare la SS. Vergine cui affida il suo rientro in ... da giorni senza cibo e acqua, giace sul ghiacciato pavimento, accanto aglivolutamente non ...Come area studio è stata presa una parte specifica della città di. Significa che quei calcoli ... alcune colture dedicate o glianimali, gli scarti della lavorazione alimentare. In ...Per la seconda volta in pochi mesi, Roma sta vivendo un problema nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti urbani che «rischia ormai di diventare una vera emergenza sanitaria. La pericolosa combi ...Chiuso per tre giorni il ristorante bar del Fico, storico locale nel cuore di Roma in via della Pace. Violate norme per il contenimento della pandemia come il controllo del Green pass. Chiude per 5 gi ...