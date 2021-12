(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "l'iniziativa sul. Nel 2020 proposi al cdx di lanciarlo e di opporsi al taglio lineare dei parlamentari. Oggi il tempo stringe e l'unica via per far partire un dibattito vero sulleè quella di un'dicostituzionale. Chi ci sta?”. Così su Twitter Simonevice presidente dei deputati di Forza Italia.

Advertising

TV7Benevento : Riforme: Baldelli, 'bene presidenzialismo ma serve assemblea revisione Carta'... -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Baldelli

Il Tempo

...al dibattito pubblico sul grande tema delleistituzionali. Condoglianze ai suoi familiari ', il messaggio sui social del vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Simone. 'Con la ...... Simoneè un deputato di Forza Italia, uno che Silvio Berlusconi definisce "politico di ... che segue da vicino lecostituzionali e regolamentari, premiato con riconoscimenti per le ...Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Bene l'iniziativa sul presidenzialismo. Nel 2020 proposi al cdx di lanciarlo e di opporsi al taglio lineare dei parlamentari. Oggi il tempo stringe e l'unica via per far p ...Plauso di Consumerismo No profit. Baldelli impegnato da sempre in prima linea a tutela dei diritti dei consumatori ...