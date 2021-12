Quirinale, Renzi: ora spetta al centrodestra prendere iniziativa (Di sabato 11 dicembre 2021) Sul Quirinale cosa succederà "dipende se il centrodestra questa volta prende l'iniziativa insieme o no, il ruolo di king maker tocca a voi, l'altra volta la responsabilità me la sono presa io perché ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Sulcosa succederà "dipende se ilquesta volta prende l'insieme o no, il ruolo di king maker tocca a voi, l'altra volta la responsabilità me la sono presa io perché ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Renzi va alla festa FdI e serve l’assist al centrodestra: “Avete i numeri per prendere l’iniziativa. Toc… - CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - carlosibilia : Per Fontana (vicesegretario Lega) il cdx comincerà il confronto sul Quirinale da Renzi e dai centristi: “sono i più… - MysteryFaith424 : RT @lucianoghelfi: #Renzi: stavolta il ruolo di king maker del #Quirinale tocca al #centrodestra, i numeri lo dicono chiaro. Poi dipende se… - robreg1 : RT @Corriere: Renzi: «Il Quirinale? Il centrodestra ha la maggioranza, il ruolo di kingmaker spetta a voi» -