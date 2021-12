Pagelle Venezia-Juventus 1-1: voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di sabato 11 dicembre 2021) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Venezia-Juventus, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Al Penzo i ragazzi di Massimiliano Allegri riescono a sbloccare la partita nel corso del primo tempo grazie alla zampata vincente di Alvaro Morata che trasforma alla perfezione il cross di Pellegrini dalla sinistra. Ma nella ripresa la partita cambia, i padroni di casa prendono coraggio e trovano la rete del pareggio grazie al tiro vincente di Aramu. Poi occasioni da una parte e dall’altra con Romero protagonista su un tiro a botta sicura di Bernardeschi. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Venezia (4-3-3): Romero 6.5; Ebuehi 6 (34’ st Mazzocchi sv), Caldara 7, Modolo 6, Haps ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. Al Penzo i ragazzi di Massimiliano Allegri riescono a sbloccare la partita nel corso del primo tempo grazie alla zampata vincente di Alvaro Morata che trasforma alla perfezione il cross di Pellegrini dalla sinistra. Ma nella ripresa la partita cambia, i padroni di casa prendono coraggio e trovano la rete del pareggio grazie al tiro vincente di Aramu. Poi occasioni da una parte e dall’altra con Romero protagonista su un tiro a botta sicura di Bernardeschi. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Romero 6.5; Ebuehi 6 (34’ st Mazzocchi sv), Caldara 7, Modolo 6, Haps ...

Advertising

ilbianconerocom : Venezia-Juve, le PAGELLE: La squadra di Allegri non impara mai! Soulé manda un messaggio ma non basta… - zazoomblog : Pagelle Venezia Juventus: TOP e FLOP dopo il primo tempo - #Pagelle #Venezia #Juventus: #primo - calciomercatoit : ??#VeneziaJuve, fine primo tempo: siete d'accordo con questi voti? - AllAroundnet : @EuroLeagueWomen #round8 2021-22 la @REYER1872 sbanca #Szekszard per il 3° successo, ma è apprensione per l’infortu… - aky87granata : RT @AllAroundnet: @EuroCup #Round6 2021-22 @REYER1872 mai in partita, @valenciabasket ha vita facile al PalaTaliercio Cronaca e pagelle by… -