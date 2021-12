**Manovra: Fi, ‘imprescindibile rinvio cartelle, altrimenti difficile ok a legge bilancio’** (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “E’ imprescindibile che il governo scongiuri con una soluzione immediata e concreta la questione della valanga di cartelle esattoriali in arrivo nei primi mesi del 2022 in coincidenza, tra l’altro, con altre scadenze ordinarie”. Così una nota di Forza Italia del coordinatore nazionale Antonio Tajani e dei capigruppo al Senato e alla Camera dei deputati Annamaria Bernini e Paolo Barelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “E’ imprescindibile che il governo scongiuri con una soluzione immediata e concreta la questione della valanga diesattoriali in arrivo nei primi mesi del 2022 in coincidenza, tra l’altro, con altre scadenze ordinarie”. Così una nota di Forza Italia del coordinatore nazionale Antonio Tajani e dei capigruppo al Senato e alla Camera dei deputati Annamaria Bernini e Paolo Barelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

