Luperto | «Napoli mi ha dato tanto | ma l’Empoli è il presente Koulibaly e Meret…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Sebastiano, difensore del, parla alla vigilia della sfida contro il, sua ex squadra: ecco le dichiarazioni Intervistato da Il Mattino, Sebastiano, difensore del, parla della sfida contro il “suo”. ATTACCANTI– «Onestamente, al netto delle assenze, si fa fatica a trovare un attaccante più pericoloso dell’altro. Ognuno di loro ha caratteristiche incredibili e diverse. Sceglierne solo uno sarebbe impossibile».AMICI – «Sono legato davvero a tutti, ma quello con Alex Meret è un rapporto davvero speciale. Ci sentiamo praticamente ogni giorno e anche domani, prima della partita, non mancheranno messaggi e frecciatine ironiche per prendersi in giro».– «Innanzitutto mi dispiace che sia ...