LIVE Snowboard | PGS Bannoye in DIRETTA | inizia la stagione per Roland Fischnaller e gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – La presentazione della gara odierna Buongiorno e benvenuti alla della prima tappa della Coppa del Mondo dialpino in programma a(Russia), dove oggi è previsto sia per gli uomini che per le donne uno slalom gigante parallelo, mentre domani si terrà uno slalom parallelo. Tra gli uomini si riparte dalla vittoria in classifica generale dello scorso anno dell’italiano Aaron March, che la spunto sul russo Dmitry Loginov, sullo sloveno Žan Košir e sull’austriaco Andreas Prommegger. Anche agli altri italiani proveranno a farsi valere: ci saranno, Edwin Coratti, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini. OA Sport vi offre latestuale della prima tappa ...