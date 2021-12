LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2021 in DIRETTA: avanzano Ganz, Laurent e Federico Pellegrino; miglior tempo per Urevc e Klaebo (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Seconda batteria per Pellegrino, che inizierà alle 14:49; con lui il francese Richard Jouve, che ha chiuso le qualificazioni alle sue spalle con il quarto tempo, e il ceco Ondrej Cerny, 14°. 13.01 Si stanno per comporre le batterie, vedremo con chi se la vedrà Federico Pellegrino. 12.58 Ecco i migliori cinque tempi delle qualificazioni maschili: 1 Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 2:24.16 2 Lucas Chanavat (FRA) +1?513 Federico Pellegrino (ITA) +1?59 4 Richard Jouve (FRA) +1?68 5 Erik Valnes (NOR) +1?71 12.56 L’ultimo posto utile per accedere alla fase finale è del ceco Ludek Seller, 2:29.62. Francesco De Fabiani chiude 33esimo, a soli +0.54 dal tempo utile ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Seconda batteria per, che inizierà alle 14:49; con lui il francese Richard Jouve, che ha chiuso le qualificazioni alle sue spalle con il quarto, e il ceco Ondrej Cerny, 14°. 13.01 Si stanno per comporre le batterie, vedremo con chi se la vedrà. 12.58 Ecco ii cinque tempi delle qualificazioni maschili: 1 Johannes Hoesflot(NOR) 2:24.16 2 Lucas Chanavat (FRA) +1?513(ITA) +1?59 4 Richard Jouve (FRA) +1?68 5 Erik Valnes (NOR) +1?71 12.56 L’ultimo posto utile per accedere alla fase finale è del ceco Ludek Seller, 2:29.62. Francesco De Fabiani chiude 33esimo, a soli +0.54 dalutile ...

