Lazio | Lotito | «I conti prima di ogni cosa Io custode della passione»

Claudio Lotito ha parlato a margine della consegna del Leone d'Oro a Venezia. Queste le dichiarazioni del presidente, rilasciate a Sportitalia. «Ho preso la Lazio che perdeva 83 milioni all'anno e aveva un debito di 550 milioni. Oggi non so se sarei capace di fare quello che ho fatto anni fa. Io non sono il proprietario, ma il custode di questa Lazio.

Era il 2004 ediventava patron della. Da numero uno biancoceleste ha vinto tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Quest'anno ha dato via ad un nuovo ciclo con Maurizio Sarri. Spera ...Previsto un nuovo incontro tra le parti a breve Il matrimonio tra lae Maurizio Sarri è ... Tare e. ...Riconoscimento per il presidente della Lazio Claudio Lotito che nella giornata di ieri ha ricevuto il Leone d'oro a Venezia. Premio ricevuto per meriti sportivi, per aver portato la Salernitana ...Claudio Lotito ha parlato a margine della consegna del Leone d’Oro in quel di Venezia. Queste le sue parole Claudio Lotito ha parlato a margine della consegna del Leone d’Oro, avvenuta in quel di Vene ...