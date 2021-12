La spiaggia di Chiaia di luna chiusa da troppi anni | il Comune rischia una mega multa

(Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - Un danno erariale che ammonterebbe a oltre un milione di euro: è la cifra stimata dalle Fiamme Gialle del comando provinciale di Latina nell'ambito di un'indagine sulladinell'isola di Ponza, su delega della sezione giurisdizionale per il Lazio della procura regionale presso la Corte dei Conti. La famosa e suggestiva falesia era difatti statadiversifa a causa della sua natura franosa e una sua parte era stata soggetto di un intervento di messa in sicurezza da parte del ministero dell'Ambiente tra il 2008 e il 2011. Durante tutti questi, nonostante i lavori effettuati, l'accesso allaè sempre stato interdetto dal, e questo avrebbe causato di fatto una perdita di incassi - nella forma del ...

Secondo i magistrati della Corte dei conti ci sarebbe stata "superficialità da parte delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, a far data dal 2011 ad oggi" perché, nonostante la spiaggia f ...