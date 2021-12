La riforma dell’Irpef doveva essere più generosa | difficile parlare di equità per i redditi bassi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) La manovra di bilancio per il 2022 conterrà novità di rilievo per quanto riguarda la struttura. C’è ancora incertezza sulla struttura definitiva che verrà presentata in Parlamento, ma i tratti salienti della proposta, che ha suscitato la reazione dei sindacati e contribuito alla decisione di Cgil e Uil di annunciare uno sciopero generale, sembrano ormai chiari. di Silvia Giannini e Simone Pellegrino (fonte: lavoce.info) Scaglioni e aliquote marginali La prima modifica di rilievo riguarda l’ampiezza degli scaglioni e le aliquote marginali legali (Tabella 1). Si prevede una riduzione degli scaglioni da 5 a 4: i primi due non subiscono modifiche; l’attuale terzo si riduce di ampiezza, perché il limite superiore passa da 55 a 50 mila euro; è previsto un unico scaglione sopra i 50 mila euro, a differenza dei due attuali (da 55 a 75 mila e oltre 75mila). Per ...