La Juve fa 1-1 a Venezia | Nedved si era sognato il tram elettrico

(Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo essere passata in vantaggio al 32? con una rete di Morata (e aver perso Dybala per infortunio al 12?), ladeve arrendersi al, che è riuscito a pareggiare al 55? con Mattia Aramu e a difendere il risultato fino al termine del match. La squadra di Allegri è sesta in classifica, superata dalla Fiorentina di Vlahovic che nel pomeriggio ha superato 4-0 la Salernitana. Peccato, il vice presidente Pavel, apparentemente sobrio, aveva parlato, nel prepartita, di possibilità di rimonta. Aveva dichiarato: «Se i nostri giocatori offensivi facessero i numeri giusti potremmo attaccare il primo posto» Sarà per la prossima volta, magari. Intanto al Penzo è finita con i tifosi in festa, ma erano quelli del. L'articolo ilNapolista.

Advertising

ClaMarchisio8 : Gestisci bene il primo tempo, passando anche in vantaggio. Nel secondo invece tutte le lacune e le difficoltà che v… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ???? ?? - GiorgioMantelli : RT @Pistogolblasta2: #VeneziaInter 0-2 'Troppo poco questo Venezia, vittoria facile dei nerazzuri'. #VeneziaJuve 1-1 'La #Juve di #Allegri… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Juve, che serataccia! Si fa riprendere dal Venezia e perde Dybala per infortunio -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Venezia

- Impresa del, che blocca sul pari la Juventus. Ai bianconeri non basta il gol di Morata nel primo tempo per avere ragione dei lagunari, che grazie ad Aramu conquistano un punto prezioso contro la squadra ...Sul campo delneopromosso e orgoglioso quintultimo, Allegri inciampa in Laguna non dando seguito al buon periodo da quattro vittorie in cinque partite per riavvicinarsi alla zona Champions. ...Il sabato pomeriggio di Serie A si è da poco concluso. Alle 15 una super Fiorentina si è sbarazzata della Salernitana sempre più ultima in classifica. Grande prestazione ...L'atmosfera che si respira al Penzo in serate come questa è magica. Lo stadio, posizionato su un isolotto, è tutto esaurito e spinge il Venezia al pareggio contro la Juventus.