Inter-Cagliari streaming gratis e diretta tv Sky? Dove vedere il match Serie A (Di sabato 11 dicembre 2021) Il match Inter-Cagliari, valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2021/22, si gioca domenica 12 dicembre alle ore 20.45 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri hanno vinto le ultime quattro sfide di campionato e vogliono rimanere in scia del Milan. Le probabili formazioni di Roma-Inter Serie A Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: L'Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Roma-Cagliari, Serie A L'Inter vince il derby, il riepilogo della domenica di A ...

