Golf | QBE Shootout 2021 | Marc Leishman e Jason Day al comando dopo la seconda giornata

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Si è concluso il secondo giro del QBE, che non assegna punti per il ranking mondiale, ma che tradizionalmente compare nel calendario del PGA Tour. Il torneo a coppie vede attualmente alquella australiana formata daDay, che ha girato in 64 colpi a Naples, in Florida, andando a -24. Al secondo posto tripla coppia USA: Billy Horschel/Sam Burns, Matt Kuchar/Harris English, Kevin Na/Kokrak, tutti a -21 davanti al duo Graeme McDowell (Irlanda del Nord)/Corey Conners (Canada), che occupa la quinta posizione a -20. Sesti Bubba Watson e Lexi Thompson, in una particolare coppia maschile-femminile, a -19, davanti a Will Zalatoris/Sean O’Hair e Kevin Kisner/Max Homa (per loro -17). Noni Ian Poulter (Inghilterra)/Charles Howell ...