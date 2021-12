F1, Mick Schumacher: “So di non aver dato il meglio, ma imparerò anche da questo” (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ultima pole position della stagione di Formula 1, per il Gran Premio di Abu Dhabi, è di Max Verstappen; in prima fila, con il pilota della Red Bull, ci sarà il suo rivale per il titolo, Lewis Hamilton, mentre Lando Norris partirà terzo. Penultimo posto per il pilota della Haas Mick Shumacher, davanti al suo compagno di scuderia Nikita Mazepin. Il suo percorso nella pole di oggi non è andato oltre il Q1 con il tempo di 1:24.906. Al termine delle qualifiche, il pilota tedesco ha provato a tirare un po’ le somme della sua stagione in F1, nonostante quest’oggi non sia andata come sperava: “Sono felice che durante tutto l’anno abbiamo avuto un buon passo nelle qualifiche; tuttavia, oggi so di non aver dato il meglio, ma sono cose che succedono e imparerò anche da ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ultima pole position della stagione di Formula 1, per il Gran Premio di Abu Dhabi, è di Max Verstappen; in prima fila, con il pilota della Red Bull, ci sarà il suo rivale per il titolo, Lewis Hamilton, mentre Lando Norris partirà terzo. Penultimo posto per il pilota della HaasShumacher, davanti al suo compagno di scuderia Nikita Mazepin. Il suo percorso nella pole di oggi non è anoltre il Q1 con il tempo di 1:24.906. Al termine delle qualifiche, il pilota tedesco ha provato a tirare un po’ le somme della sua stagione in F1, nonostante quest’oggi non sia andata come sperava: “Sono felice che durante tutto l’anno abbiamo avuto un buon passo nelle qualifiche; tuttavia, oggi so di nonil, ma sono cose che succedono eda ...

