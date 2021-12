F1, Fernando Alonso: “Giro di lancio in Q2 assurdo, sembrava non ci fossero regole” (Di sabato 11 dicembre 2021) Fernando Alonso manca l’accesso in Q3 per il secondo weekend consecutivo e chiude in undicesima posizione le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dell’Alpine è stato beffato in Q2 per una manciata di millesimi, anche a causa di un Giro di lancio a dir poco caotico che potrebbe anche provocare una o più penalità da scontare in griglia. “La vettura era abbastanza buona ed è un peccato aver mancato il Q3 per via di quell’episodio alla fine. Il Giro di lancio in Q2 è stato pazzesco, sembrava non ci fosse alcuna regola. Mi ha ricordato quanto accaduto in Austria, dove sono state comminate delle penalità“, dichiara l’ex ferrarista al sito ufficiale del team Alpine. “Sfortunatamente non abbiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)manca l’accesso in Q3 per il secondo weekend consecutivo e chiude in undicesima posizione le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dell’Alpine è stato beffato in Q2 per una manciata di millesimi, anche a causa di undia dir poco caotico che potrebbe anche provocare una o più penalità da scontare in griglia. “La vettura era abbastanza buona ed è un peccato aver mancato il Q3 per via di quell’episodio alla fine. Ildiin Q2 è stato pazzesco,non ci fosse alcuna regola. Mi ha ricordato quanto accaduto in Austria, dove sono state comminate delle penalità“, dichiara l’ex ferrarista al sito ufficiale del team Alpine. “Sfortunatamente non abbiamo ...

