(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il Partito democratico di Roma propone all'unanimità ladi Cecilia D'per le suppletive nel I Collegio. Cecilia è la portavoce delle donne democratiche e rappresenta la battaglia che stiamo portando avanti a ogni livello, dal Pnrr alla legge di bilancio, per la parità di genere e per la democrazia paritaria. La sua è unamolto, per il suo impegno nazionale e per il suo radicamento territoriale, unachea tutte lepolitiche e sociali di". Così Andrea, deputato Pd e segretario della Partito democratico di Roma.

TV7Benevento : Elezioni: Casu (Pd), 'D'Elia candidatura autorevole che offriamo a forze centrosinistra'... -

La direzione romana del Pd ha approvato il suo nome, proposto dal segretario Andrea Casu. Il leader di Azione è stato il primo a commentare la candidatura. Calenda: "Il campo largo non esiste. Non evocatelo più"