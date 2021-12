Advertising

rep_firenze : Covid: Toscana, 924 nuovi casi, ancora in aumento - qn_lanazione : #Covid #Toscana 11 dicembre: il 25% dei #positivi di questa settimana ha meno di 13 anni - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 924 contagi: bollettino 11 dicembre - - rep_firenze : Covid: Toscana, 924 nuovi casi, ancora in aumento - telodogratis : Covid oggi Toscana, 924 contagi: bollettino 11 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

L'assocazione ha calcolato l'impatto della pandemia sulle tasche delle famiglie italiane. L'impatto maggiore si registra in, seguita da Molise, Piemonte e Basilicata mentre la Sicilia sembra essere stata colpita meno. La presidente nazionale: "Intervenire con la riforma del fisco per sbloccare le risorse"Firenze, 11 dicembre 2021 - Contagi da19 ancora in crescita in, con un dato che risulta particolarmente indicativo e preoccupante: il 25% dei positivi di questa settimana ha meno di 13 anni , una tendenza in netto ...Aumentano il numero dei nuovi casi registrati in Toscana, la percentuale di contagio sulle prime diagnosi e il tasso complessivo di positività. Questo è quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, sab ...Secondo la stima di Confesercenti la pandemia è stata uno "tsunami" per i consumi, che sono crollati. In testa la Toscana, dove si registra una perdita reale di 9.119 euro di spesa per nucleo familiar ...