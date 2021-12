Corsa ai vaccini, 6,3 milioni di dosi in 2 settimane. E dal 15 dicembre tocca ai bambini (Di sabato 11 dicembre 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha delineato gli obiettivi legati alla campagna vaccinale per le successive due settimane. Il crescente numero di contagi e di vittime legate al Covid-19 sta portando le regioni ad accelerare significativamente rispetto alla tabella di marcia della campagna vaccinale in atto. Gli obiettivi base per le prossime settimane, ovvero per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 11 dicembre 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha delineato gli obiettivi legati alla campagna vaccinale per le successive due. Il crescente numero di contagi e di vittime legate al Covid-19 sta portando le regioni ad accelerare significativamente rispetto alla tabella di marcia della campagna vaccinale in atto. Gli obiettivi base per le prossime, ovvero per L'articolo proviene da Leggilo.org.

