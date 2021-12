Coronavirus, ultime notizie. Omicron, record di contagi nel Regno Unito: 633 casi in 24 ore (Di sabato 11 dicembre 2021) È quanto emerge da uno studio preliminare di laboratorio condotto dall’ Africa Health Research Institute in Durban, in Sudafrica, il Paese dove è stata scoperta la nuova variante. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 11 dicembre 2021) È quanto emerge da uno studio preliminare di laboratorio condotto dall’ Africa Health Research Institute in Durban, in Sudafrica, il Paese dove è stata scoperta la nuova variante.

Advertising

sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - infoitsalute : Coronavirus, in Liguria 700 nuovi positivi nelle ultime 24 ore - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 11 dicembre, 21 decessi e 4.024 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - controradio : Coronavirus, 924 nuovi casi, 2 decessi - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: Sono 21.042 i nuovi contagi da #coronavirus in Italia. Si registrano altri 96 morti. 565.077 i tamponi effettuati in 24… -