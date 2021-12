Campagna vaccinale , ecco i drive through (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle ore 9.00 del 12 dicembre 2031 sarà possibile prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” del vaccino anti-Covid 19, fino ad esaurimento posti disponibili, presso i drive through dell’Asl di Avellino. Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ I drive through saranno attivi il 15 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00 presso i comuni di Avellino (Pianodardine), Ariano Irpino (Contrada Orneta), Moschiano (Piazza IV novembre), Sant’Angelo dei Lombardi (Strada Provinciale 29). Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle ore 9.00 del 12 dicembre 2031 sarà possibile prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” del vaccino anti-Covid 19, fino ad esaurimento posti disponibili, presso idell’Asl di Avellino. Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ Isaranno attivi il 15 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00 presso i comuni di Avellino (Pianodardine), Ariano Irpino (Contrada Orneta), Moschiano (Piazza IV novembre), Sant’Angelo dei Lombardi (Strada Provinciale 29). Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ...

