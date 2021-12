Bettini: "Con Draghi o senza il Governo vada avanti" (Di sabato 11 dicembre 2021) “Il campo largo democratico è un’ispirazione politica di lungo periodo. Occorre unire le diverse anime del campo democratico, europeiste e riformatrici per un’alternativa forte e propositiva alla destra italiana. Largo significa senza preclusioni, veti, ideologismi settari”. Lo sottolinea, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd. “L’idea è buona - prosegue - sbagliano Renzi e Calenda che la contrastano pregiudizialmente. Arrivando persino a invocare la distruzione totale dei 5 Stelle. Così si riporterà a vincere i sovranisti e i populisti”. Per Bettini, “Renzi ha un notevole talento politico che vedo sprecato malamente. Ha sbagliato. L’ho combattuto fortemente - dice - ma nel passato ha saputo anche costruire e progettare. Per Calenda è diverso. Il suo istinto è solo distruttivo”. E ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 dicembre 2021) “Il campo largo democratico è un’ispirazione politica di lungo periodo. Occorre unire le diverse anime del campo democratico, europeiste e riformatrici per un’alternativa forte e propositiva alla destra italiana. Largo significapreclusioni, veti, ideologismi settari”. Lo sottolinea, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Goffredo, dirigente nazionale del Pd. “L’idea è buona - prosegue - sbagliano Renzi e Calenda che la contrastano pregiudizialmente. Arrivando persino a invocare la distruzione totale dei 5 Stelle. Così si riporterà a vincere i sovranisti e i populisti”. Per, “Renzi ha un notevole talento politico che vedo sprecato malamente. Ha sbagliato. L’ho combattuto fortemente - dice - ma nel passato ha saputo anche costruire e progettare. Per Calenda è diverso. Il suo istinto è solo distruttivo”. E ...

