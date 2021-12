Amici, LDA festeggia il primo disco d’oro: le dediche e le reazioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Avanza il successo di LDA nella scuola di Amici, e non a caso il 18enne può finalmente celebrare nella scuola il primo disco d’oro in carriera. L’occasione è un party privato organizzato a sorpresa per lui. Nel mezzo dei festeggiamenti Luca appare al settimo cielo e dedica il primo traguardo di vendite a se stesso, ma non solo, per poi condividere la sua felicità con i genitori separati, Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. E il tutto ora scatena tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico. Amici, LDA è il “re degli stream”: il nuovo record nel record Il figlio di Gigi D'Alessio si conquista un nuovo titolo, in termini di ascolti su Spotify, superando se stesso e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 dicembre 2021) Avanza il successo di LDA nella scuola di, e non a caso il 18enne può finalmente celebrare nella scuola ilin carriera. L’occasione è un party privato organizzato a sorpresa per lui. Nel mezzo deimenti Luca appare al settimo cielo e dedica iltraguardo di vendite a se stesso, ma non solo, per poi condividere la sua felicità con i genitori separati, Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. E il tutto ora scatena tra lepiù disparate dell’occhio pubblico., LDA è il “re degli stream”: il nuovo record nel record Il figlio di Gigi D'Alessio si conquista un nuovo titolo, in termini di ascolti su Spotify, superando se stesso e ...

