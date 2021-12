Zona gialla o arancione a Natale, le differenze di regole e le regioni a rischio: dalla Calabria al Friuli (ma anche Lazio e Lombardia) (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Calabria ha i numeri per il passaggio in Zona gialla, la Provincia autonoma di Trento è vicinissima. Bolzano e Friuli-Venezia Giulia restano in giallo ma se i ricoveri cresceranno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 dicembre 2021) Laha i numeri per il passaggio in, la Provincia autonoma di Trento è vicinissima. Bolzano e-Venezia Giulia restano in giallo ma se i ricoveri cresceranno...

Advertising

Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - ele_driver : @FrancesCozy @francescofila2 @osticagnostico @FmMosca @barbarab1974 Sono sicura che sono solo tue ipotesi campate i… - CastellinoLuigi : RT @JohnHard3: Covid Italia, le Regioni che rischiano la zona gialla prima di Natale e quelle che restano bianche -