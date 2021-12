Volley | Angelo Lorenzetti | “Siamo scivolati via in tutti e tre i parziali | noi poco aggressivi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nei Mondiali per club di pallavolo 2021 in corso a Betim (Brasile) è arrivata la prima sconfitta per la Trentino, per mano dei padroni di casa del Sada Cruzeiro, una delle formazioni più attrezzate per la vittoria finale e trascinate da un sontuoso Wallace in doppia cifra. La formazione italiana ha chiuso dunque al secondo posto il proprio raggruppamento e incrocerà i guantoni con un’altra squadra del Bel Paese, ovvero la Lube Civitanova, vittoriosa invece sul Funvic per 3-0, per uno scontro fratricida che porterà solamente una squadra alla finalissima. “Era la prima di tre partite decisive per il nostro cammino nella competizione eriusciti ad affrontarla con l’tà che ci eravamo ripromessi alla vigilia solo fino a metà del primo parziale – ha dichiarato il tecnico della ITAS Trentino...