Vino | birra e UE

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci avete segnalato un altro articolo in salsa antieuropeista, la segnalazione rimandava a Italia Oggi, che l’8 dicembre 2021 titolava: L’Europa vuole vietareL’argomento dei divieti dell’Unione Europea evidentemente tira molto, il problema è che pare che pochi abbiano voglia di informare, mentre in tanti apprezzano l’avvelenamento del pozzo. La prima cosa che vorrei spiegare è che, come col Natale, l’UE di fatto non sta vietando nulla. Vietaresignificherebbe vietarne la vendita, quando invece lo stesso articolo di Italia Oggi riporta subito: Gli alcolici, tutti gli alcolici,incluso, saranno bollati come pericolosi per la salute, a prescindere dal loro livello di consumo. E sempre nello stesso articolo viene spiegato: …dopo il varo della prima bozza a luglio e gli ...

Advertising

AngeloCiocca : Ci risiamo! L’UE mette al bando #vino e #birra, questa volta con la la scusa del #cancro, avvantaggiando così grand… - luragiuseppe : RT @AngeloCiocca: Ci risiamo! L’UE mette al bando #vino e #birra, questa volta con la la scusa del #cancro, avvantaggiando così grandi #mul… - RogerT888 : RT @Bluefidel47: L'ultimo regalo dei burocrati di Bruxelles dopo il divieto di usare Aloë Vera negli integratori alimentari. Ora è il turn… - giorgiolope : Ue Sovietica: niente Natale, no Maria, la SacraFamiglia Lgbt, no a vino e birra equiparati al fumo, Nutriscore, sol… - alessio_turazza : @monicafrassoni @EU_Commission @EZanchini @EUASE @GiaSilvestrini @FranFerrante @eunewsit Purtroppo molta stampa ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino birra

Oltre ai corsi per diventare sommelier, propone corsi tematici specifici, sullo Champagne, sullae sull'olio. L'Associazione Movimento Turismo delToscana è un ente non profit che ...... la crostata ricotta e visciole? L'elenco è lunghissimo! A completare l'esperienza gastronomica non manca il beverage che offre ampio spazio allacon una linea di sei spine e ovviamente ilQuello che sta per accadere rischia di mettere in ginocchio un settore che ad oggi è fiore all’occhiello del Made in Italy. La Commissione speciale denominata Beca valuta gli effetti malefici di alcun ...E’ stato siglato il 5 dicembre alla Stazione Leopolda di Firenze, in occasione di Eccellenza di Toscana, l’accordo di collaborazione tra l’Associazione ...