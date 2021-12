Variante Omicron, 2.170 casi in 60 Paesi: asintomatici o con sintomi lievi (Di venerdì 10 dicembre 2021) In Italia i casi riportati finora della Variante Omicron del Covid sono 13. Nell’Ue e nello Spazio Economico Europeo (See) in tutto i positivi alla Omicron sono 582, 180 dei quali sono stati confermati nelle ultime 24 ore. Un numero “crescente” di casi è dovuto alla trasmissione della Variante sul territorio europeo. Lo riporta l’Ecdc, nel Communicable Disease Threats Report, diffuso oggi. I Paesi in cui sono segnalati casi della Variante Omicron senza legami con viaggi sono Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna e Islanda, il che “indica che una trasmissione non rilevata in loco potrebbe essere in corso nell’Ue/See”. Dal 26 novembre a ieri sono stati riportati in tutto, a livello globale, “2.170 casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) In Italia iriportati finora delladel Covid sono 13. Nell’Ue e nello Spazio Economico Europeo (See) in tutto i positivi allasono 582, 180 dei quali sono stati confermati nelle ultime 24 ore. Un numero “crescente” diè dovuto alla trasmissione dellasul territorio europeo. Lo riporta l’Ecdc, nel Communicable Disease Threats Report, diffuso oggi. Iin cui sono segnalatidellasenza legami con viaggi sono Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna e Islanda, il che “indica che una trasmissione non rilevata in loco potrebbe essere in corso nell’Ue/See”. Dal 26 novembre a ieri sono stati riportati in tutto, a livello globale, “2.170...

