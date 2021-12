Vaccino ai bambini, si parte il 16 dicembre. L'Iss: «Covid rischioso anche per i piccoli» (Di sabato 11 dicembre 2021) Partiranno dal 16 dicembre le somministrazioni delle prime 1,5 milioni di dosi di Vaccino ad uso pediatrico destinate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. La struttura del commissario Francesco... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 dicembre 2021) Partiranno dal 16le somministrazioni delle prime 1,5 milioni di dosi diad uso pediatrico destinate aitra i 5 e gli 11 anni. La struttura del commissario Francesco...

