Vaccino 5-11, Figliuolo: “Pronte 1,5 milioni dosi, al via dal 16 dicembre” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi di Vaccino per la fascia 5-11 anni, le cui somministrazioni partiranno il 16 dicembre. Lo fa sapere il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, in una nota inviata alle Regioni e alle Province autonome. ”La struttura commissariale ha già programmato la distribuzione della prima quota di dosi del Vaccino a uso pediatrico destinate all’Italia (circa 1,5 milioni di dosi), disponibili a partire dal prossimo 15 dicembre 2021, cui seguiranno successivi approvvigionamenti a partire da gennaio 2022?, si legge. ”Considerata una platea potenziale di circa 3.600.000 bambini vaccinabili, al fine di armonizzare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021)per la distribuzione 1,5didiper la fascia 5-11 anni, le cui somministrazioni partiranno il 16. Lo fa sapere il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo, in una nota inviata alle Regioni e alle Province autonome. ”La struttura commissariale ha già programmato la distribuzione della prima quota didela uso pediatrico destinate all’Italia (circa 1,5di), disponibili a partire dal prossimo 152021, cui seguiranno successivi approvvigionamenti a partire da gennaio 2022?, si legge. ”Considerata una platea potenziale di circa 3.600.000 bambini vaccinabili, al fine di armonizzare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La struttura del commissario Francesco Figliuolo ha programmato la distribuzione a partire dal prossimo 15 dicembre… - SkyTG24 : Guido Rasi, consigliere del generale Figliuolo riporta il pensiero dei pediatri italiani: “Nei più piccoli può dura… - fisco24_info : Vaccino 5-11, Figliuolo: 'Pronte 1,5 milioni dosi, al via dal 16 dicembre': La vaccinazione sarà aperta a tutta la… - italiaserait : Vaccino 5-11, Figliuolo: “Pronte 1,5 milioni dosi, al via dal 16 dicembre” - Corriere : Figliuolo e le vaccinazioni ai bambini: via il 16 dicembre, previste due dosi -