Speed skating | in Coppa del Mondo vittoria e primato di Lollobrigida | podio di Ghiotto | primato di Bosa

Si apre la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Speed skating a Calgary, in Canada: l'Italia registra la vittoria ed il record nazionale di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri femminili, il podio di Davide Ghiotto nei 5000 metri maschili ed il record nazionale di David Bosa nei 500 metri maschili quali risultati di spicco. Nei 3000 metri femminili vittoria con primato nazionale di Francesca Lollobrigida in 3:54.437, davanti alla canadese Isabelle Weidemann, seconda col personale in 3:55.334 (+0.89), mentre il gradino più basso del podio va alla ceca Martina Sáblíková, che si classifica terza in 3:55.500 (+1.06).

