“Senua’s Saga | Hellblade 2” tra le novità dei Game Awards 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre si è svolta la nuova edizione dei, considerati gli Oscar dei videogiochi. Come al solito, numerose sono state lee i giochi annunciati nel corso della serata. In particolare, a destar maggiore curiosità tra quest’ultimi è stato2, il secondo capitolo incentrato sull’universo di Senua che porta automaticamente ilplay ad un livello superiore., adrenalina e paura nel nuovo capolavoro in Unreal Engine 5 La kermesse interamente dedicata al mondo delle console ha riservato moltissime soprese agli amanti ed appassionati del genere. Dopo la presentazione del progetto The Matrix Awakens, infatti, è arrivato il turno della Ninja ...